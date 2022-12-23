男性都很在乎自己的性能力，泌尿科醫師表示，陰莖除了牽涉性福，也攸關健康，男性平常就應該好好保養，可透過8招好好照顧，以免在緊要關頭，力不從心，這8招包括清潔包皮、不要抽菸、時常勃起等。醫師提醒，研究顯示，定期勃起可減少萎縮風險。

泌尿科醫師顧芳瑜在其臉書專頁上分享8招GG保養術，包括清潔包皮、時期勃起、均衡飲食、不要抽菸、做好防護、運動走路、注意血糖、保持私密處乾爽。

1. 包皮清潔

包皮裡頭非常容易藏匿細菌，如果未妥善清潔包皮垢很有可能會引發陰莖癌，太長就要割包，這是保養GG最重要的事

2. 時常勃起

據研究指出，長期陽痿的病人陰莖會萎縮，若有定時在勃起就能夠減少萎縮的風險～

3. 均衡飲食

均衡飲食是維護身體健康的基礎，隨意亂吃與不良作息等壞習慣，會影響身體的血液循環系統，多少也會影響到陰莖勃起時的表現。

4. 不要抽菸

多項研究指出，抽煙會對男性性功能有不良的影響。

5. 做好防護

性愛過程切記要做好防護措施，雖然戴保險套沒有完全的保證，但絕對利多於弊，若未使用導致意外懷孕、性器官搔癢、產生異味甚至感染性病，真的就得不償失。

6. 運動走路

據研究發現，每天走路超過1.6公里以及有運動習慣的男性，與長時間久坐的男性相比，勃起功能問題會降低一半。

7. 注意血糖

糖尿病是是男性勃起功能的殺手之一，因糖尿病會加速動脈相關病變的可能，導致雄激素傳遞速度降低，引發勃起障礙。

8. 保持乾爽

在挑選下半身的內褲及外褲時，應避免挑選過緊或尺寸太小的褲型，保持良好的通風乾爽，可以讓陰莖適時的放鬆。