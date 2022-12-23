財政部公告明年(2023年)綜合所得稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額。因2022年的物價漲幅未達3%法定調整門檻，因此免稅與扣除額仍維持現狀不變，一般免稅額仍是9.2萬元、單身者標準扣除額仍為12.4萬元。在物價連番漲時期，受限未達3%法定調整門檻，也讓民眾、立委討論度高。

而今年綜所稅退稅進入最後一波，財政部台北國稅局表示，110年度綜合所得稅結算申報第3批退稅日期為111年12月30日，該局符合第3批退稅案件計1.7萬餘件，退稅總金額達2.6億餘元。

該局說明，本批次退稅對象為納稅義務人111年5月1日至同年6月30日間，辦理110年度綜合所得稅結算申報為繳稅或不補不退及111年7月1日以後逾期申報，經國稅局核定為退稅之案件。納稅義務人於辦理結算申報時採直撥轉帳退稅者，退稅款將於111年12月30日直接撥入指定之金融機構或郵局存款帳戶，採現金退稅者，國稅局將寄發退稅憑單，受退稅人可於112年3月3日前利用金融機構或郵局之存款帳戶提出交換，另退稅金額未滿5000元者，亦可攜帶退稅憑單、國民身分證、印章，至台灣銀行台北市各營業單位兌領現金。

該局呼籲，為節省納稅義務人領取退稅款的時間，建議可於辦理綜合所得稅結算申報時，選擇省時、安全又便利的直撥轉帳退稅，除退稅款可於退稅當日入帳外，更可節省奔波金融機構兌領時間。

財政部高雄國稅局也同樣表示，110年度綜合所得稅最後一批(第3批)退稅，將於111年12月30日當日直撥轉入受退稅人指定的金融機構帳戶，或寄出退稅憑單，請納稅義務人特別留意。該局指出，本批退稅包含逾期申報的退稅案件，或原來已經申報繳納，經核定後有溢繳的納稅義務人。不論金額大小，國稅局將主動把溢繳的稅退還！若採用退稅憑單退稅的民眾，請儘速於112年3月3日兌領期限前，持退稅憑單向指定的金融機構辦理提兌。