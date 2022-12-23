台灣證券交易所統計，大盤11月上漲逾1900點，全體證券商單月稅後淨利回升至54.65億元，較10月增加63.41億元，由虧轉盈；累計前11月全體證券商稅後淨利347.21億元，較去年同期衰退635.12億元，減幅64.65％。

證交所觀察，11月大盤總成交值約4.953兆元，較10月增加28.28％，使證券商經紀手續費收入較10月增加，經紀業務獲利46.04億元，月增9成；自營出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利益較10月增加32.76億元，由虧轉為獲利16.41億元；承銷業務因證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利益較上月增加8.89億元，亦由虧轉盈至5.24億元，整體券商單月稅後由10月虧損8.76億元轉正至獲利54.65億元。

累計今年度證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少37.64％；今年截至11月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退278.71億元，減幅104.66％；承銷業務淨利益亦較去年同期衰退28.46億元，減幅51.3％，全體證券商稅後淨利347.21億元。