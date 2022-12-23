新民國小小朋友還帶來直笛、絃樂團演奏，揭開活動序幕，還帶來廉潔話劇與長輩一同觀賞，有獎徵答。（彰化榮家提供／吳建輝彰化傳真）

有小朋友撲向長輩懷中，真摯地歡迎爺爺奶奶們到來。（彰化榮家提供／吳建輝彰化傳真）

耶誕計畫是88歲蕭東興伯伯在某次活動結束後，表示每次都是別人來服務，想趁著自己還有能力，挑戰各種事物。（彰化榮家提供／吳建輝彰化傳真）

彰化田中榮家鼓勵長輩追夢，在聖誕節前夕提出變身耶誕老公公送禮給孩童企畫，日前組成耶誕專車到田中新民國小及向上心幼兒園，小朋友一次看到這麼多耶誕老人，顯得格外興奮，而榮家的爺爺奶奶也展現活力，將手中的禮物送給小朋友，老幼互動融融。

彰化榮家精心策劃，榮家長輩總動員，開著耶誕專車到校園傳情「愛 sharing」活動，22日白色精心裝飾的聖誕專車開到田中鎮新民國小及向上心幼兒園，除了贈送耶誕禮物之外，也利用機會推動廉潔教育，還與現場小朋友有獎徵答，場面熱絡。

榮民楷模范平仲與蕭東興伯伯及其他5位爺奶領軍，迫不及待要把耶誕禮物、笑容和歡樂送給孩童，新民國小小朋友還帶來直笛、絃樂團演奏，揭開活動序幕，還帶來廉潔話劇與長輩一同觀賞，有獎徵答；向上心幼園兒更帶來耶誕節大合舞，熱情歡迎「耶誕老人」。

長輩們費心打扮，開心地分送禮物給上百位孩童，過程中摸摸小朋友的頭、一一握手，有小朋友撲向長輩懷中，真摯地歡迎爺爺奶奶們到來，還笑嘻嘻地說不只有耶誕老公公，還有耶誕老婆婆耶。當長輩們看到展現祖孫情誼的這一幕，都不自覺地露出了笑容。

榮家輔導員施凱偉表示，耶誕計畫是88歲蕭東興伯伯在某次活動結束後，表示每次都是別人來服務，想趁著自己還有能力，挑戰各種事物，因此，在榮家主任史浩誠指示下，發揮巧思規劃這場銀髮圓夢活動，以落實輔導會「站起來、走出去」專案，活躍老化。