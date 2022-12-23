一名女網友分享，最近和男友過夜以後發現，對方總在關鍵時刻軟掉，明明在進行前戲的時候都很硬，但每次到了要放進去的時候就會整個軟掉，讓她感到很困擾，也無法理解男友才23歲，怎麼就這樣了呢？貼文引起網友熱烈討論，也釣出不少過來人有類似經驗。

一名女網友日前在Dcard上分享，她和男友才剛剛在一起，前陣子兩人第一次過夜，起初一切都很正常，男友也都很硬，但是每次要放進去的時候，對方就會軟掉，他們嘗試了各種姿勢進去，而她也用嘴巴和手幫助男友，但就是沒有用。

女網友崩潰地說，男友總在重要關頭軟掉，而他們最近一起過夜的機會變多，但毫無意外的，男友每次要進去的時候就軟掉，讓她逐漸覺得要和男友滾床單是一件很累的事情，也對要和男友過夜這件事感到很有壓力，因此開始會找藉口避免過夜。

女網友表示，除了軟掉的問題外，男友在房事上也比較被動，她曾多次聽過男友說可以使喚他，但是她卻不太想，因為她比較喜歡強硬一點的男生。雖然目前兩人感情上沒有太大的問題，但性事真的不美滿，也讓她擔心這樣長久交往是否會成阻礙。

貼文引起網友討論，不少過來人表示，有遇過類似的問題，但男友可以硬代表生理蠻正常的，但每次到關鍵時刻就軟掉，有可能是壓力太大。「越怕軟掉就越會軟掉，幾次後，心理壓力會很大」、「平常可以硬，生理狀況應該沒問題，大概是不能軟掉這種想法一直圍繞的腦中才導致軟掉的」、「曾有一任男友是太緊張，所以每次要進去就軟掉，直到有一次成功後，他覺得沒這麼難，後面就都正常了。」

後來原PO也補充說，男友目前才23歲而已，而且平常都可以正常的硬，她最近也在觀察對方軟掉的原因，不知道是因為熬夜、工作壓力太大，又或者是對她沒有興趣，但也可能如網友們所分享的可能是緊張，因此她會盡量不要給對方太多的壓力。