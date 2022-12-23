郁方和身價上億的「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚16年，育有2兒1女，常在臉書分享家庭生活近況的她，最近發文自曝問老公是否變心？沒想到陳昱羲竟爽快承認，郁方怯懦問：「變去哪了？」陳昱羲沉默了一會兒，接著回應：「變得更愛妳了」，笑翻眾人。

郁方2006年嫁給陳昱羲，成為豪門貴婦一族，2015年李蒨蓉爆出阿帕契事件，讓不少人聞「貴婦」標籤色變，郁方當時為何如芸的SPA店站台，被問此事謙虛說自己不算貴婦，公婆和另一半都是苦幹實幹的商人，而她每天早上9點就到店裡幫忙，離真正貴婦還有一段距離。

郁方發文。（圖／翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

郁方當時高EQ說：「我們還配不上才德兼備、氣質高雅，這些都是我們追求的目標。」而2020年陳昱羲被拍酒後睡倒在騎樓，還疑似跟女性朋友過於親近，郁方又再次機智回應：「謝謝媒體朋友救我老公一命。」並表示老公是做珠寶的，員工都是女生，被拍到的是他的女助理，每天都要幫忙處理很多事，這點小風波不會放在心上。

近日，郁方再度發文談說話的藝術，表示最近的工作需要專心，便請老公暫時去睡小孩房間，夫妻分房睡了一晚，隔天一早她見到老公，為了感謝陳昱羲的貼心，立刻就說：「我愛你」，沒想到老公竟回她：「謝謝」，郁方第一時間爆怒，反問：「你為什麼沒說我也愛你？！你是不是變心了？」，陳昱羲求生慾很強的回答變了，「變得更愛妳」，郁方自嘲：「想吐就到我懷裡來吐」，何如芸回：「我習慣了，還有更想吐的」，陳美鳳說：「幸福一直在呀」，朱海君也回：「什麼啦⋯⋯但很幸福很甜啦」，其他網友說：「這個要頒發模範老公獎」、「總是懂生存的男人，又有梗（哏）！」。

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