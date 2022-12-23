近來多名網紅傳出私密片外洩，郭鬼鬼也被捲入風波，AV導演圤智雨先前表示主角應該就是她本人，此舉讓郭鬼鬼不滿遭抹黑，拍影片反擊：「他救不了流量，只好靠亂發文去蹭網紅」，近來圤智雨秀出對話截圖，除了證實有「中間人」，且該名中間人是警察身份，更強調「連警察都覺得照片是真的」。

據《三立新聞網》報導，圤智雨透露郭鬼鬼透過側翼「中間人」找他談，不過郭鬼鬼反認此事，更表示自己忙到沒空理會，接著暗酸圤智雨，「人賤自有天收」，對此，圤智雨曬出與中間人的對話截圖，直呼：「郭鬼鬼賊喊抓賊鐵證」，接著爆料郭鬼鬼找白道警察關說，希望他能出面澄清跟道歉，主要是覺得頻頻遭到針對，圤智雨則回應：「澄清是不可能的，照片是真的，跟她說叫她EQ高一點，冤有頭債有主」。

對於圤智雨的回應，該名中間人似乎頗為認同，接著回覆：「是啊！我是覺得這樣只是傷到她自己，但是她現在拉不下臉吧！大家又不是瞎子，小玉的AI換臉還是可以看得出來一些不自然的地方啦！照片真的要檢查還是可以看出來有沒有合成，特別是如果拿到原檔有記錄原始資訊的」。

圤智雨表示郭鬼鬼私密照外流，源頭是是要找私拍攝影師跟色情網站，而非頻頻針對他，畢竟自己只是被媒體詢問的專家，根本是找錯對象，接著狂酸：「這次妳找白道警察來叫我改口供跟妳道歉，那下次我會不會接到黑道的電話叫我跟妳道歉？還是說妳那麼熱衷政治輔選，會不會我下次接到政治壓力呢」。