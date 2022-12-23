美國經濟數據傳佳音，加深Fed升息隱憂，美股昨夜重跌。1月台指期開盤下跌206點，為14168點，金融期及電子期聯袂開低。

統一期貨指出，在21日美股四大指數帶動下，22日台股上演反彈行情，開盤後一路向上震盪走升，終場收在14,442.94點，上漲208.54點，成交量2,121.38億元。權值股帶頭反攻，台積電期漲幅1.74%，聯發科期上漲1.38%，鴻海期漲幅上漲1%。而航運、鋼鐵延續強勢表現。市場傳出，因農曆年前出貨小旺季，貨櫃航運遠東線到美西線近期滿載，各大航商將於明年1月1日起加徵旺季附加費，帶動航運類股持續吸引買盤進駐，航運三雄漲幅在3~8%不等。

統一期貨表示，籌碼面部分，外資現貨買超93億，期貨部分增加1663口，淨多單15294口，十大特定法人賣出539口。周選支撐與壓力區落在14000至14600之間，P/C Ratio升至1.03，整體籌碼中性看待。