蔣萬安小內閣副市長由現任立委林奕華出任。（蔣萬安辦公室提供）

準台北市長蔣萬安23日公布就職前最後一波小內閣名單，原本懸缺的第二位副市長終於出爐，確定由立委林奕華出任、政大教授俞振華將任研考會主委，宜蘭縣教育處長王泓翔接掌體育局；另也公布產發局長等共10位內閣首長，稍晚10時30分，蔣萬安也將親自說明小內閣人事。

蔣萬安內閣人事幾經波折，一開始皆無下文被說難產，直到副市長李四川定案後，才開始陸續公布小內閣人事，不過另一個副市長懸缺，雖一直傳由林奕華擔任，但林若辭立委，恐再度進行立委補選，因此雙方不斷周旋，就連國民黨中央都介入協調，若林奕華明年二月一日後再辭立委，根據公職人員選罷法規定，立委剩餘任期若不滿一年就不必補選，蔣團隊最後恐採此方式，以平衡黨的利弊。

林奕華剛好可與另一位副市長李四川在年齡、性別上互補，且林奕華曾任北市議員，熟稔議會運作，又有雙北教育局長經歷，屆時可與李四川的工務專長，一文一武。蔣萬安也說，林奕華過去曾任新北市政府教育局長、台北市政府教育局長，以及台北市議員，長期深耕教育議題，更兼具行政及民代經驗。

蔣萬安小內閣研考會主委則由競選期間幕僚俞振華出任。（蔣萬安辦公室提供）

另研考會主委則由俞振華擔任，過去蔣萬安競選以來的決策核心是俞振華、辦公室主任顏邦峻和蔣大姊蔣蕙蘭，外界稱之為「鐵三角」，未來將持續替蔣萬安獻計。

而新任副秘書長王秋冬曾任台中市三屆市議員、台中市政府民政局長、同樣是兼具市政及民代、地方及中央經歷的「公務熟手」；新任體育局長王泓翔過去歷經宜蘭縣教育處長、新北市政府體育處副處長，曾任2017年台北市世界大學運動會新北市場館總經理及選手村執行秘書，並協助督導完成新北五座國民運動中心啟用及營運事宜。

蔣萬安小內閣產發局長由法院及國民黨中央政策會幕僚陳俊安出任。（蔣萬安辦公室提供）

蔣萬安表示，新任產發局長陳俊安為幕僚出身，過去曾先後任職於台北市議會、立法院及國民黨中央政策會，且立法院任職期間，對立法院經濟委員會相關部會業務、議題著墨甚深，因此延攬入府。

自來水處處長由范煥英出任，范煥英為台大農業工程學系機械組學士，現任台北自來水事業處工程總隊總隊長，曾於2021年獲行政院全國水利傑出貢獻奬一大禹奬。蔣萬安說，范煥英是台北市資深績優的水利建設人才，長期投入自來水基礎建設推動與改善工作，未來將借重范煥英的經驗與專業奠定自來水事業永續發展。

公訓處長由何雅娟擔任。何雅娟有國立師範大學工業教育學系博士背景，曾任台北市政府參事、台北市教育局副局長、主任秘書、科長、督學、台北市教研中心主任等，教育行政經歷完整，定能帶給公訓體系完善的規劃。

另外原民會主委巴干．巴萬及客委會主委徐世勳則留任，衛生局長仍懸缺，將由現任副局長陳正誠任代理局長。