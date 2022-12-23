根據Bloomberg資料回測，自MSCI全球基礎建設指數編製以來，每當美國經濟成長處於溫和衰退區間、即GDP季增年率介於正負1％之間時，MSCI全球基礎建設指數3個月後表現相對正向，指數平均漲幅近8％，勝過MSCI世界股票指數的7％、資訊科技指數的6.6％，顯示在景氣溫和保守之際，鎖定基礎建設產業的投資勝算相對高。

美國聯準會在今年最後一次利率決策會議，如市場預料升息2碼，並預估明年美國經濟成長率僅有0.5％，永豐投信表示，依歷史經驗，面對景氣前景溫和保守，數位基礎建設產業相對不受景氣循環及通膨影響，且產業發展性具備高度成長潛力，相當適合作為明年投資組合的核心防禦部位。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰分析，目前美國經濟呈現高通膨、高利率、高就業的「三高」現象，預期明年經濟成長步伐將明顯放緩，但隨著通膨逐步受控與下滑，民眾實質工資將由負轉正，加上有超額儲蓄的支持，預估將使民間消費動能保持在一定水準。

此外在企業營運方面，即使面對經濟逆風，企業獲利增長預期仍維持正面，有利於支撐企業保持資本支出擴張，讓企業有餘裕持續推動轉型升級，不僅能為長期經濟成長帶來動力，也有助減緩萬一經濟動能快速趨緩時的可能衝擊。陳世杰說，綜合各項數據來看，明年美國經濟仍有機會軟著陸，景氣以先蹲後跳的可能性高，但由於通膨、利率位居高檔，且預料將是明年常態，投資布局應優先著重數位基礎建設產業。

陳世杰指出，相較於一般基建產業，數位基礎建設企業同樣具備營運穩健、現金流量佳、通膨成本高度轉嫁等特性，而且其中涵蓋次產業如：資料中心、智慧電網、數位電塔等，近年受惠於數位轉型與科技升級需求大量湧現，發展蓬勃興盛、供不應求，更帶來股價表現空間，預料在明年經濟降溫環境裡，將持續成為市場資金青睞的一大亮點。