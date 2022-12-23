台南市永康區復國路一棟大樓今天早上近8時傳出火警，該棟14樓建物的9樓冒出火煙，台南市消防局獲報，5分鐘就快速派員抵達現場，當時傳出疑有人員受困，由於火舌很大，雖緊急撲滅火勢，但警消隨後也在9樓發現1名95歲行動不便老翁已明顯死亡，火災原因仍待調查釐清。

台南市永康區復國路一棟大樓今晨火警，出動26車57人到場馳援。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市消防局上午7點44分接獲民眾通報，永康區復國路一棟集合住宅火警，建物9樓冒出明顯火煙，疑有1人受困屋內，共派遣復興分隊等26車57人到場馳援，8點10分即已撲滅火勢，不過，警消人員隨後也在9樓發現1名95歲老翁，當場已明顯身亡。