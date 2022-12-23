俄羅斯唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）接受大修

俄羅斯唯一的航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號（Admiral Kuznetsov）命途多舛，它在西北部莫曼斯克（Murmansk）區歷經4年多的大修，今年稍早才移到臨時新修建的乾塢，就又發生火災。

據《動力》（The Drive）網22日報導，這並不是「庫茲涅佐夫海軍上將」號第一次遭祝融侵襲，2019年12月它在接受維修時，由於工人焊接不慎引發火災，火勢迅速蔓延到內部結構。而船員和緊急救難隊花了一整天，才撲滅火勢，最後導致1人喪生、約12人受傷。

而先前它從2017年開始接受大修，不過最戲劇性的，就是2018年10月30日淩晨，它在薩福諾沃（Safonovo）第82修船廠（SRZ-82）PD-50浮動船塢維修完畢，準備出塢時，PD-50浮動船塢突然沉沒。而船塢沉沒時，一台起重機砸在航母甲板上，不僅留下一個4×5米的大洞，也導致4人受傷。