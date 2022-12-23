根據《紐約時報》資深記者史坦23日爆料，巫師提出以日籍前鋒八村壘為主體的交易報價，跟太陽交易本季還沒上過場的克勞德，卻遭太陽斷然拒絕，原因是太陽希望至少要用克雷德換來一名先發等級的球員，也讓這筆交易案無疾而終，目前公鹿、老鷹、熱火等隊都想招募克勞德。

克勞德上季跟太陽高層、總教練蒙提威廉斯徹底鬧翻，雙方達成他在本季不用出賽，直到被交易出去那天為止的協議，儘管取代克勞德先發大前鋒位置的卡麥隆強生也受傷缺陣，太陽還是不急著把克雷德交易出去，畢竟太陽目前19勝13敗，仍居西區第4。

反觀八村壘本季逐漸掉出巫師先發名單，儘管他仍平均拿下11.6分、4.8籃板及1.1助攻，但他的先發大前鋒位置早已被阿維迪亞所取代，最近他更因右腳踝傷勢整整缺席16場例行賽，直到今天才告傷癒復出，更讓他在巫師的地位岌岌可危，接下來仍可能成為巫師的主要交易籌碼。