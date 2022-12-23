北韓官媒「北韓中央通信社」（KCNA）今天報導，北韓外交部否認關於北韓提供軍火給俄羅斯的報導，稱其「毫無根據」，並譴責美國向烏克蘭提供致命武器。

根據路透社消息，日本媒體稍早曾報導，北韓上個月透過火車向俄羅斯運送包括砲彈在內的軍需品。白宮昨天證實，北韓已完成初步交付武器給俄羅斯一家私人軍事公司。

北韓外交部發言人透過中央通信社發表聲明說：「日本媒體報導關於朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）向俄羅斯提供軍火的不實新聞，是最荒謬的煙霧彈，不值得任何評論或解釋。」

根據白宮說法，俄羅斯私人軍事公司瓦格那集團（Wagner Group）從北韓接收步兵火箭和飛彈，以助支援俄羅斯在烏克蘭的軍隊。不過這一說法遭瓦格那集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）否認，並表示全是「八卦和猜測」。

北韓發言人說，北韓與俄國之間的「軍火交易」從未發生過，在這個問題上，北韓原則立場沒有改變。北韓發言人還說是美國「透過向烏克蘭提供各種致命武器，為烏克蘭帶來殺戮和破壞」。

北韓外交部在另一份聲明中，也抨擊美國試圖就北韓最近發射洲際彈道飛彈一事發表聯合國安全理事會（U.N. Security Council）主席聲明。

北韓發言人在聲明中表示，北韓「早已明確警告，美國這種愚蠢企圖可能會帶來非常不良的後果」，並稱美國此舉是「非常危險的行為」，北韓「必須採取行動反擊」。

北韓無視國際制裁，在今年進行數量空前的飛彈測試，包括試射一枚射程可達美國本土的洲際彈道飛彈。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111223