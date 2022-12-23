美國商務部今天公布數據顯示，美國今年第3季經濟成長率上修為3.2%，反映消費者支出和投資較之前預期強勁。

法新社報導，這個全球最大經濟體第3季（7至9月）成長，為今年以來首見；前兩季經濟萎縮，加劇各界對衰退的憂慮。

美國稍早將第3季經濟成長年率上修為2.9%，已較10月初次公布的2.6%來得高。

美國商務部在第3季國內生產毛額（GDP）最終估計中表示，兩度上修數據「主要是反映消費者支出向上調整」及非住宅固定投資。

但美國商務部也說，由於住宅固定投資和民間存貨投資下滑，導致成長受到一些抵減。

數據也顯示，個人消費支出增加2.3%，明顯高於之前估計的1.7%。

然而，消費者維持這樣的消費趨勢能有多久，目前還不清楚。

全球經濟研究調查機構「高頻經濟公司」（High Frequency Economics）經濟學家法魯奇（Rubeela Farooqi）說：「儘管利率快速攀升，經濟仍在成長，重要的是，家戶仍在消費。」

為了遏止美國數十年來最嚴重的通貨膨脹，聯邦準備理事會（Fed）今年已7度調高利率，謹慎地試圖在不導致衰退的前提下為經濟降溫。

雖然升息效應在各領域出現影響，但事實證明，消費者支出比預期更有彈性。

分析師指出，跡象顯示家戶正在動用儲蓄，預期未來成長會減緩。

法魯奇說：「我們預期2023年的成長會減緩。」

她表示：「就聯準會政策而言，當成長減緩…專注於降低通膨，意味著明年利率將在更長時間內維持在較高水準。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1111223