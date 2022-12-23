2011年從中央研究院退休並擔任司法院大法官的湯德宗，2019年卸任大法官，但他對中央研究院提告主張，政府推行所謂年金改革「不真正溯及既往」地大幅削減之前審定之月退休所得，提起行政訴訟，最高行政法院駁回上訴，判決湯德宗敗訴確定。

湯德宗原本是中央研究院聘任人員，2011年10月1日退休生效，並於 同日起就任司法院大法官，年金改革後，他經中研院核定退休薪級為770薪點，退休金種類為月退休，退撫新制實施前、後年資分別為12年、16年，合計28年，重新計算並審定他每月退休所得。

湯提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，中研院處分重新計算並審定者，是因他就任司法院大法官之前，是中研院退休人員，依退撫新制實施後核定年資及退休金給與，這與他退休後因再任司法院大法官，基於大法官職位之任期保障所取得之法律上地位屬二事。

合議庭主張，湯主張中研院的處分不真正溯及適用2018年7月1日施行之退撫條例，大幅削減他已取得之月退休金，違背憲法設大法官任期保障之意旨，牴觸憲法上信賴保護原則，沒有理由，判決駁回，湯提上訴遭最高行政法院駁回。