紐約2支球隊展開軍備競賽，大都會完全不將奢侈稅放在眼裡，重新簽回薛爾瑟（Max Scherzer）及網羅韋蘭德（Justin Verlander），彌補狄葛朗（Jacob deGrom）離開後的先發輪值戰力，日前又成功以12年頂薪獲得柯瑞亞（Carlos Correa）芳心，洋基雖然完成留下賈吉（Aaron Judge）的首要任務，並補進頂級先發左投羅棟（Carlos Rodon），不過對於目標是世界大賽冠軍的洋基還不夠，根據摩洛西（Jon Morosi）透露，洋基對於27歲的明星外野手雷諾斯（Bryan Reynolds）感到興趣，目前正與海盜進行談判。

但摩洛西也表示，這筆交易要完成有些難度，重建中的海盜希望獲得潛力新人，又以先發投手作為頭號補強人選，而《Fangraphs》所公布的洋基農場新秀排名，前10位當中只有最近剛升到2A的戈梅茲（Yoendrys Gomez）及今年選秀會挑中的索普（Drew Thorpe）是先發投手，這2位沒有被排在全聯盟百大新秀內，很難吸引海盜的目光。

積弱不振的海盜常年在國聯中區墊底，已經打出身手的雷諾斯自然不願陪著球團繼續重建，他在休賽季向球隊提出了交易申請，只是海盜還有3年控制雷諾斯的權利，可以等到更好的交易包裹出現再出手。

The Yankees are reportedly speaking with the Pirates about a possible Bryan Reynolds trade https://t.co/XKfW955fMn pic.twitter.com/0mnczbH6WL — SNY (@SNYtv) December 22, 2022

雷諾斯在上個賽季表現有些下滑，不過還是維持平均以上的.807整體攻擊指數（OPS），並打出單季新高的27支全壘打，雷諾斯的砲火依舊猛烈，只是主要位置是中外野的他，防守評價卻不怎麼高，連帶將影響他的市場價值。