準桃園市副市長的前台大醫院副院長、台大醫學院教授王明鉅今天接受專訪，提到即將上任，他說，準桃園市長張善政競選初期就徵詢過他意見，為何放棄高薪？他說，因為張善政想要做事的態度打動他，目標就是把事情做好。

至於為何願意放棄台大高薪選擇擔任副市長，王明鉅說，自己原來是麻醉科醫師，2005年開始醫療行政工作，2008年擔任台大副院長，2013年到台大醫院竹東分院。他說，坦白講台大醫院要人有人、要錢有錢，可說集三千寵愛於一身。竹東分院就不是這樣，當時就是燈不亮，路不平，很多事情很糟糕，主因城鄉差距太大，甚至一度找不到醫師，而竹東醫院分院2年淬煉，看到在台大醫院象牙塔看不到的問題，了解台灣醫療健康問題很嚴重。

他也說，當時在竹東分院推動心血管中心智慧病房，時任行政院政務委員的張善政前來了解，看了印象深刻，兩人因此建立交情。後來他推動萬人肺癌篩檢，就請已經是行政院副院長的張善政幫忙站台，增加媒體曝光度。

王明鉅說，曾跟張善政聊過，為何願意放棄科技公司千萬年薪，張善政當時說，他也想過，後來思考一下，如果放棄這個機會，4年後怎麼面對自己？而這些話打動他，現在年紀也大，也有在竹東磨練過，有這個機會，也有支持他的長官一起做一些事情，「上醫醫國」就是這個意思。而市長敢用他，他就敢拚，奮力一搏，把事情做好。

他也提到，張善政競選一開始就問過他，當然半信半疑，管醫院還可以，要當副市長可以嗎？後來競選過程，張善政說，王還有工作在身，不方便競選，但要是真的選上了一定要來幫張善政。王明鉅說，在張善政勝選當晚，自己搭台鐵到中壢站下車走20分鐘到競選總部，告訴張善政他的答案。

王明鉅說，對於將接任副市長，與過去經歷完全不同，坦承是誠惶誠恐。王明鉅表示，對於管理、把事情做好，對我自己能力還蠻有信心，但是過去管理跟即將面對是完全不一樣的事情，不但廣度多很多，要溝通層面完全不一樣。在市府做事影響的人非常多，不管政策好壞，社會都會被影響，政策推出前充分溝通是必要的，面對議會他也怕被議員罵，不過官員被議員監督天經地義，要做好的事情就是溝通。

王明鉅提到，再好的做法、專業，也要讓利害關係人都要了解，政策才能推得動，就算政策很好，沒有想到配套、副作用，再好也沒辦法推動。決策前需充分收集資訊，對所有被影響到的人充分、誠懇的溝通。他說，目的是希望為民眾做事，把事情做好，讓大家真正受益，而不是想做什麼就做什麼。