★分析

Appaloosa Management創辦人David Tepper表示，我傾向於放空股市。當我有這麼多央行告訴我他們要做什麼時，股市上行或下行對我來說就沒有意義了。

美銀策略師Michael Hartnett表示，小型股在2023年的表現看好，因投資人預期經濟將在明年某個時候復甦，且小型股估值低於大型股，是不錯的抗通膨選擇。

Northwestern Mutual Wealth Management Company資深股票投資組合經理Matt Stucky表示，隨著2022年即將結束，我們最擔心的事從聯準會如何應對高漲的通膨壓力，轉向2023年美國經濟乃至於全球經濟可能陷入衰退。就我來看，今天的數據在某種程度上證實了我們的前景。高通膨、景氣差和就業市場仍然吃緊，應該會讓投資人正視這個現實，即企業的獲利預測對2023年來說太高了。

Charles Schwab首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，強勁的經濟數據，尤其是強勁的勞動力市場數據，讓聯準會一直踩著剎車。Sonders表示他寧願看到經濟越早出現疲態越好，這樣聯準會才能停下腳步。如果央行維持其激進立場，則過度緊縮的風險就會升高。

★類股

標普500指數11大類股全跌，非必需消費類股跌2.59%，科技股跌2.54%，表現最疫弱。受油價下跌拖累，能源類股跌2.31%。醫療類股跌0.16%，必需消費類股跌0.29%，表現相對抗跌。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌1.05%，收在6,917.33跌。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌2.38%，微軟跌2.55%，亞馬遜跌3.43%，Alphabet跌2.03%，特斯拉跌8.88%，Meta跌2.20%，網飛跌0.07%。

道瓊指數成分股方面，Verizon漲1.4%，漲幅最大；其次為 Nike漲0.80%。波音跌3.95%，跌幅最大，其次為英特爾。

主要晶片股全跌，德州儀器跌2.39%，英特爾跌3.21%，高通跌3.41%，美光跌3.44%，恩智浦跌3.62%，超微跌5.64%，輝達跌7.04%，應用材料跌7.84%。

★焦點股

美光跌3.44%，收在49.43美元。該記憶體晶片大廠上季財報和本季展望均令投資人失望，並宣布裁員10%和大砍未來兩年資本支出，以因應晶片需求下滑。受此拖累，晶片股倒地一片，半導體設備大廠應材和晶圓檢測設備製造商科磊（KLA Corporation）分別跌7.84%和5.78%。美光第一財季（截至12月1日）營收年減47%，為40.9億美元，經調整後每股虧損0.04美元，表現均不如市場預期。該公司預估第二財季營收約38億美元、每股虧損0.62美元，亦遜於市場預期。

特斯拉重挫8.88%，收在125.35美元。根據官網資訊，到年底前，特斯拉在美國交付的Model 3和Model Y將提供高達7,500美元的折扣，較先前提高一倍，並為這些車輛提供10,000英里的免費增壓服務。

CarMax下跌3.7%，該二手車零售商上季獲利暴跌86%，並宣布暫停股票回購計畫。

AMC Entertainment Holdings Inc大跌7.4%，該全球最大連鎖戲院宣布將發行特別股籌資1.1億美元。

航空股集體大跌，美國航空跌3.6%，聯合航空跌約1.9%，達美航空跌逾2%，西南航空跌逾3%。受大規模冬季風暴來襲影響，美國數百架次航班被迫取消。

★台股ADR

台積電ADR跌2.41%，收75.28美元，換算台股價格為461.92元。

聯電ADR跌2.58%，收6.80美元，換算台股價格為41.72元。

日月光ADR跌2.30%，收6.36美元，換算台股價格為97.56元。

中華電信ADR漲0.74%，收36.52美元，換算台股價格為112.04元。