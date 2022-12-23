美國前總統川普（Donald Trump）深陷逃漏稅風暴，目前已公開的初步文件都顯示川普皆以歸損大於收入為由免除納稅，但從2015年至2020年川普的總收入其實高達1.47億美元，意味每年都需要繳納上百萬美元的稅收，但川普只繳了30萬美元，這也讓外媒專欄作家狠虧，川普是美國最窮的億萬富翁。

Yahoo雅虎資深專欄作家Rick Newman撰文，美國國稅局已經公開2015至2020年川普部分的納稅申報表，並概述川普是如何將每年的稅收保持在最低水準，這可能會讓美國人感到憤怒，甚至羨慕。

川普宣稱他在這六年中，僅有兩年是正收入，共出現超過5260萬美元的虧損。但事實上，川普在這段時間透過利息與股利收入獲得5900萬美元，資本收益金額更是高達8600萬美元，因此即使川普的工資極低，2015年為1.4萬美元、2016僅有978美元，但他仍然能夠享受豪奢的生活。

照理來說，川普每年應該付的稅收高達上百萬美元，但川普六年來只繳了180萬美元，平均每年約30萬美元，2020年更是沒有繳納任何所得稅，2016、2017年也只支付750美元。

Rick Newman認為，川普透過帳面上鉅額的虧損抵銷他的稅單，能夠做到這件事的原因相當複雜，不僅與政府的稅收抵免政策有關，還顯示川普確實從國稅局身上拿到非常優惠的待遇。

Rick Newman提到，即使國稅局追回相關稅款，但川普永遠不會變窮，只是他一直都知道，當他的納稅表攤在陽光下，他就不會如表面上那麼富有。