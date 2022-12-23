大陸大灣區之聲23日報導，自23日零時起，由香港、台灣和外國入境澳門人士，取消「紅碼」及落地核酸檢測。但維持登機、登船或登車到澳門時，須持有合要求的採樣日後72小時內核酸檢測報告。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心12月22日公佈，因應疫情和防控政策的調整，自2022年12月23日零時起，調整由香港特別行政區、台灣和外國入境澳門特別行政區人士的防疫措施如下：

1.維持登機、登船或登車來澳時須持有合要求的採樣日後72小時內核酸檢測報告的規定；

2.取消入境後的以下措施：落地核酸檢測、澳門健康碼為「紅碼」及入境翌日起計第3天接受核酸檢測。

3.入境後澳門健康碼為「黃碼」，接受自我健康管理，並自入境翌日起計連續5天，每天進行新冠病毒快速抗原（快篩）檢測並將結果上載至澳門健康碼。第5天上載快速抗原檢測陰性結果後，澳門健康碼轉為「綠碼」。

倘上述過程中快速抗原檢測結果為陽性，澳門健康碼轉為「紅碼」，須採取感染者居家隔離措施。有關入境後可在任何時候離開澳門特別行政區前往香港特別行政區、台灣和外國，但直至入境翌日起計第9天零時前不能經澳門特別行政區前往大陸之措施維持不變。