國民黨立委林奕華確定將轉任台北市副市長，林上午表示感謝準台北市長蔣萬安選後多次徵詢，邀她一同為台北市民服務，經慎重考慮，決定未來協助蔣一起建設台北、推動市政、服務市民。林說，考量當前立院還有工作，將於2月再上任。

林奕華決定於2月就職，將讓剩餘任期不滿一年，所屬大安區立委將不用補選。

林奕華說，答應接任副市長一職考慮甚多，尤其目前正值立法院預算會期，監督預算的工作尚未完成，各界關切的《氣候變遷因應法》、《菸害防制法》等重大法案也還在審議中，服務處與國會辦公室也仍有眾多服務案件在持續處理。

林奕華說，選舉期間她接下蔣萬安競選總幹事輔選任務，數月時間一路與蔣並肩作戰，努力拚得勝選；但選後種種因素讓她無法答應立刻接任副市長工作，已徵得蔣同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。

林奕華表示，這陣子陷入長考是因對大安區鄰里有深厚感情，大選結束至今，她也接到許多民眾鼓勵她繼續協助蔣萬安，除由衷感謝大安區民眾長期支持，更允諾未來會繼續秉持腳踏實地、認真服務的精神，加倍努力推動市政。

林奕華說，她的大安區服務處不會關門，將轉為立法委員曾銘宗服務處，同仁也會繼續為大安區民眾服務。而她長期關心教育文化議題，未來相關法案、重要議題與政策也將委由不分區立委李德維接手監督。