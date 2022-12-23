美國升級對中國新的晶片出口管制措施，全球產業供應鏈也發生變化，根據日媒報導，由於地緣政治風險升高，日本企業出現了供應鏈降低對中國依賴的趨勢，進駐中國的日本企業十年來減少1600多家。

根據日經中文網報導，截至2022年6月，進駐中國的日本企業為1萬2706家，比2012年的1萬4394家減少1600多家。日本企業紛紛從中國大城市撤出，上海市減少272家最多，廣東省、山東省也分別減少203家以及152家。

詳細從各行政區情況來看，大阪進駐中國的企業下降0.52個百分點最多，比例降至1.83％。其次降幅較大的是長野縣（0.33個百分點）、秋田縣（0.23個百分點）、香川縣（0.19個百分點）。

報導指出，大阪在二戰後，因中央區船場成為繁榮的紡織批發城，吸引了相關產業在此聚集，在中國進行改革開放的20世紀80年代以後，大阪的企業紛紛進駐成本較低的中國，過去與中國的聯絡十分緊密。但由於中美對立日益尖銳，大阪的一家服裝企業在2022年夏季前從中國的紡織工廠撤退，原因是美國禁止進口中國生產的棉製品。

日本大型製造企業包括佳能和愛麗思歐雅瑪（IRIS OHYAMA）等也紛紛從中國撤退，受美國制裁影響，部分企業被迫撤退，而且這樣的情況越來越多，一家在東京生產精密螺絲的中小企業，由於作為客戶的重型電機廠商關閉了中國工廠，便與中國的相關公司斷了關係。

《日經中文網》先前曾以「如果日本脫離中國有多大代價？」為題撰文，分析供應鏈脫離中國將大幅增加所有產品的成本，如果增加的成本轉嫁到個別產品上，個人電腦（PC）的平均價格將上升50%，達到18萬日元，智慧手機將增加20%達到約9萬日元。