行政院宣布有限度恢復小三通，開放金馬民眾，仍不開放台商中轉。前總統馬英九今天受訪表示，應該更乾脆一點，盡快全面復航，因為對很多台胞台商來講真的是很不方便。

小三通終於開放 藍委批：應一次到位不要擠牙膏
小三通開小門 台商中轉沒放行
藍轟政院遠離民意 籲復航應一次到位
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