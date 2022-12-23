政院有限度復航小三通 馬英九：應更乾脆一點 09:432022/12/23 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院宣布有條件恢復小三通，對此，前總統馬英九今天受訪表示，應該更乾脆一點，盡快全面復航，因為對很多台胞、台商來講實在很不方便。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院宣布有限度恢復小三通，開放金馬民眾，仍不開放台商中轉。前總統馬英九今天受訪表示，應該更乾脆一點，盡快全面復航，因為對很多台胞台商來講真的是很不方便。 小三通終於開放 藍委批：應一次到位不要擠牙膏 小三通開小門 台商中轉沒放行 藍轟政院遠離民意 籲復航應一次到位 #馬英九 #行政院 #小三通 #台商 #金馬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小三通暫不開放台商中轉 總統府最新回應了 14:402022/12/22 政治 台商批為德不卒 願先做PCR再登船 04:102022/12/23 兩岸要聞 小三通復航金馬先行 廈門台商會長：盼儘早擴大到一般台商 14:322022/12/22 兩岸 政院有條件恢復小三通 藍批：不把台生、台商當同胞 12:102022/12/22 政治 不滿做半套 還我小三通明大遊行 04:102022/12/23 兩岸要聞 小三通春節專案「不開放台商中轉」 邱太三還原決策過程 13:242022/12/22 政治 1／7起有條件復航！政院拍板小三通春節專案 限定對象曝光 09:342022/12/22 政治 小三通1月7～2月6重啟 限金馬民眾和陸配 04:102022/12/23 兩岸要聞 小三通重啟拍板 明年1／7至2／6 採專案申請「陸客沒開放」 10:202022/12/22 兩岸 金馬不採特殊防疫 嚴查肉製品擋豬瘟 04:102022/12/23 生活新聞 政院宣布小三通「金馬先行」 陳玉珍說話了 11:462022/12/22 政治 陳福海力爭 盼金門啟動探親船 04:102022/12/21 政治要聞 小三通擬復航「不含這類台商」 國民黨批政院：距離人民太遙遠 10:432022/12/22 政治 政院拍板定案重啟小三通 金門新舊任縣長同表肯定 16:002022/12/22 政治 台鐵春節罷工？交長：應該不會 04:102022/12/22 社會新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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