準桃園市副市長王明鉅即將上任，他說，目標就是讓桃園人更健康，婦幼局政策外，盼讓桃園新生兒周產期死亡率降到全國最低，對於大眾運輸、長者健康等，他也有想法，希望利用點數、獎勵誘因，提高民眾使用大眾運具、長者願意運動。

王明鉅是前台大醫院副院長、台大醫學院教授，他說，健康醫療是他老本行，而桃園醫療資源沒這麼匱乏，但是相對不均。如南桃園醫療資源，尤其婦幼比較缺乏，準桃園市長張善政要成立婦幼局，而婦幼局要做好女性、小孩保護。如醫界都知道周產期死亡率其實不低，但台灣醫療水平高，數字應該要比很多國家好看才對，可是現在不是這樣，背後有很多原因、專業意見要討論，需找出解決方向，桃園是新興都會，有這個任務、責任要把事情處理好，讓桃園新生兒周產期死亡率降到全國最低是目標。

另外交通政策，他說，張善政推出1280月票政策，台鐵、捷運、公車，各式交通工具可以1280一票坐到底。這個想法很好，透過補貼讓大家盡量使用大眾運輸，可是很多時候光是錢不能解決，他認為，可以用累積點數，公車搭多、甚至自行車騎多，提供點數誘因，此累積足夠點數，特定演唱會可以坐前面、有包廂，至於長者可能每周到診所量血壓、到運動中心運動，就提供點數、積分，市府讓有足夠點數的長輩參加特別為他們做的活動，說不定大家就願意多上運動中心。王強調，利用科技力量，新的科技創新做法，讓民眾更願意，也有吸引力照顧自己健康。他說，期盼多多設計，讓活動更有趣，大家更願意配合。

他也說，一開始會通車，但一定會找地方住，因為住在桃園跟土地一起呼吸，才能發現問題。希望自己還有點力氣、體力、熱情可以發揮所長，讓提到的好事可以發生。