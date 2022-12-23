北台灣今最低下探4度，胸腔暨重症科醫師黃軒分享，天冷易猝死，但不是讓房間越暖就越好，因為若室內室外溫差太大也很要命。根據英國研究，不同疾病的患者的室內安全溫度有所不同，肺部疾病者建議室溫維持21度、心血管疾病者則是18度；年長者與其他慢性病也是18度；嬰兒房則建議維持在16到20度。

黃軒近日在臉書發文表示，許多民眾擔憂天氣冷恐猝死，因此就把房間溫度調高，但若家中室內溫度經常保持在23度以上，反而會讓人頭昏腦脹，甚至出現疲憊乏力的狀況，且若室外溫度低於18度，一進一出，巨大的溫差很要命。

黃軒指出，根據美國研究指出，溫差越大，死亡率越高，心臟猝死或腦血管阻塞的疾病都會因為溫差大於5度就會越來越危險，特別是那些之前都很健康、沒有任何疾病史的人。研究團隊也說，小於60歲的人，急性腦中風的風險甚至達到4倍之多。

黃軒引述英國研究說，有肺部疾病的患者，像是慢性阻塞性肺病，建議將室溫維持在21度左右，這樣會使他們的呼吸道症狀不容易發作；患有心血管疾病的人，房間很冷會使他們的血壓升高、血液濃稠度上升，猝死機率增加，因此建議將室溫維持在18度左右，會是比較安全的溫度。

黃軒分享，專家也建議，白天家中若有65歲以上的長輩或慢性病患者，房間應該維持在18度左右的溫度；晚上的時候，氣溫建議保持在18度以上，且長者與慢性病患者睡覺的時候，也要搭配穿著保暖衣物；最後若家中有嬰兒，建議嬰兒房的溫度維持在16到20度，以免發生嬰兒猝死症候群。

黃軒建議，冬天房間溫度建議維持在18度到20度的狀態，如果兩個房間的溫差超過5度以上，很容易會發生猝死在家中的悲劇。而慢性疾病的患者與年長者，在寒流來襲的時候，務必要穿戴好禦寒衣物，也不要讓房間持續低溫，保持安全溫度很重要。