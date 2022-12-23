根據德國政府的要求，德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）正在向烏克蘭提供新型HX 8×8卡車，將提供26輛掛鈎式裝載車（Hookloading Vehicles）配置的版本，該訂單價值1250萬歐元（近新台幣4億元）。根據該公司的新聞稿，這些車輛的交付已經開始進行，可為烏克蘭軍增強後勤能量。
據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）22日報導，由萊茵金屬公司曼恩軍用車輛（Rheinmetall MAN Military Vehicles）公司製造的HX系列是世界各地使用最廣泛的軍用卡車系列之一。超過15,000輛車在全球服役。
作為一個現成的軍用車輛系列，HX卡車的設計具有高度的耐用性、機動性、易用性和模組化。
萊茵金屬公司先前已經參與了支持烏克蘭的援助活動。在德國政府的支持下，2023年，萊茵金屬子公司Zeppelin Mobile Systeme GmbH還將為烏克蘭提供一站式野戰醫院。
此外，萊茵金屬公司還參與了德國政府制定的「Ringtausch」（環形互換）程序，與歐洲鄰國和北約夥伴國合作，支持烏克蘭的戰爭努力。
在這裡，北約國家將蘇聯時期的重型武器轉移到烏克蘭，作為交換獲得西方製造的剩餘系統。萊茵金屬公司目前正在向捷克共和國、斯洛伐克和希臘提供公司儲備的各種戰鬥車輛，包括豹2 A4主力戰車和貂鼠步兵戰鬥車。此外，還向斯洛維尼亞提供了HX 8×8卡車。
反過來，這些北約國家將向烏克蘭轉讓坦克和步兵戰鬥車。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。