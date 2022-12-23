根據德國政府的要求，德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）正在向烏克蘭提供新型HX 8×8卡車，將提供26輛掛鈎式裝載車（Hookloading Vehicles）配置的版本，該訂單價值1250萬歐元（近新台幣4億元）。根據該公司的新聞稿，這些車輛的交付已經開始進行，可為烏克蘭軍增強後勤能量。

At the behest of the German government, the German automotive and arms manufacturer Rheinmetall is supplying Ukraine with brand-new HX 8x8 military trucks, the company's website reported (the image is illustrative)https://t.co/t6YyTuUB7f pic.twitter.com/SueYidCtVf — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 23, 2022

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）22日報導，由萊茵金屬公司曼恩軍用車輛（Rheinmetall MAN Military Vehicles）公司製造的HX系列是世界各地使用最廣泛的軍用卡車系列之一。超過15,000輛車在全球服役。

作為一個現成的軍用車輛系列，HX卡車的設計具有高度的耐用性、機動性、易用性和模組化。

German defense contractor Rheinmetall should start supplying military trucks to Ukraine, with a total of 26 new HX 8x8 vehicles ordered.



The order is worth €12.5 million ($13.3 million). pic.twitter.com/FzT8qg7y9L — Walter Report 🇺🇦 (@walter_report) December 22, 2022

萊茵金屬公司先前已經參與了支持烏克蘭的援助活動。在德國政府的支持下，2023年，萊茵金屬子公司Zeppelin Mobile Systeme GmbH還將為烏克蘭提供一站式野戰醫院。

此外，萊茵金屬公司還參與了德國政府制定的「Ringtausch」（環形互換）程序，與歐洲鄰國和北約夥伴國合作，支持烏克蘭的戰爭努力。

在這裡，北約國家將蘇聯時期的重型武器轉移到烏克蘭，作為交換獲得西方製造的剩餘系統。萊茵金屬公司目前正在向捷克共和國、斯洛伐克和希臘提供公司儲備的各種戰鬥車輛，包括豹2 A4主力戰車和貂鼠步兵戰鬥車。此外，還向斯洛維尼亞提供了HX 8×8卡車。

反過來，這些北約國家將向烏克蘭轉讓坦克和步兵戰鬥車。