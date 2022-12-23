新北市劉姓、黃姓男子今年初聚會飲酒，卻因返家的車資600元爭吵，黃男痛毆劉男後丟包，雖路人發現報警，但劉送醫不治。台北地檢署依傷害致死罪起訴黃男，台北地方法院審結將黃判處7年4月徒刑，可上訴。

警方調查，今年1月3日晚間，65歲黃男與67歲劉男共5人在新店區中央路某卡拉OK店聚餐喝酒，深夜結束回家，黃、劉及另名友人3人同搭多元計程車回家，途中友人先下車，接著轉往劉男位於新店山上社區住處。

但黃不滿先載劉山區住處，導致要多付車資600元，認為劉要分攤，坐在後座的2人吵得不可開交，黃盛怒下毆打劉頭部及臉部，把劉打到口嘴挫裂，4日凌晨黃把劉拖下車，丟包在劉住處社區的轉彎車道，再搭該車返回中和住處。

20多分鐘後，路過住戶發現有人躺在車道，一動也不動，已無意識，滿口鮮血，身旁亦有血漬，通知社區保全報警；救護人員趕抵時劉已無呼吸心跳，送醫不治。警方獲報逮捕黃男，檢察官訊後一度聲押黃男，法官裁定10萬元交保，檢方依傷害致死罪起訴黃男。