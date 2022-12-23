民進黨副秘書長林飛帆昨晚透過臉書發出檢討文，批評台南市「議會不該成為郭信良或郭再欽的禁臠」。被點名的前中執委郭再欽今天宣布退出民進黨，並呼籲台南市議長郭信良也退出議長選舉；郭還酸說，「林飛帆是月領9萬高薪的大官，全國年輕人都很羨慕他，如果敗選檢討報告就是檢討郭再欽，那麼他願意承受。」

郭再欽指出，所謂的爐渣案是2013年的舊案，在2015年獲不起訴處分，卻因為政治因素遭到舊案重查，他會循司法途徑證明自己的清白。他是槍擊案的受害者，比誰都想知道幕後的暗黑勢力是誰？但是也請林飛帆多回台南走走看看，才會了解誰才是真正黑金？至於同樣遭到點名的郭信良，也應該退出議長選舉，以利議會改革，畢竟台61以西的光電場域，是郭信良主導議會通過的決議。

郭再欽還說，雖然已經不再具備黨職身分，但是既然中央黨官將全國敗選的責任究責於他，那麼他願意承擔並宣布退黨。畢竟林飛帆是月領9萬高薪的大官，全國年輕人都很羨慕他，如果他的敗選檢討報告就是檢討郭再欽，那麼他願意承受，以保住這位台南子弟的官位，畢竟年輕人要找工作也不容易，也希望林飛帆在保住官位之後，可以多關心一下青年選票流失的原因。

林飛帆昨晚透過臉書指出，從學甲爐碴案、光電弊案、88槍事件、台南市議長選舉紛爭，到今天台南市經發局長陳凱凌爆發貪瀆弊案遭聲押，台南過去努力累積的城市光榮感，因為這些黑幕消失殆盡。

林飛帆認為，台南的這些亂象，正是集體鄉愿忍讓的結果。如果同樣的事情發生在其他藍營執政縣市，他相信大家也會用高標準檢驗。黃偉哲若對弊案置之不理，不嚴肅清理市府內部沉痾或自清，非要等到檢調動起來、等到民怨沸騰才面對，那影響的絕對不只是台南。

林飛帆還說，黃偉哲應整頓市政，涉及弊案的郭再欽等人應主動退黨；議長選舉紛亂，台南人都看在眼裡。議會更不該成為郭再欽或郭信良的禁臠，民進黨參選議長副議長的人選，也應該公開自清，和黑金劃清界線，並接受社會檢驗，他希望民進黨公職能一起做出符合社會期待的決定。

林飛帆強調，他知道講這些話，藍營會見縫插針；部分綠營支持者可能會認為這是放炮、不團結，而在議長選舉爭議紛亂之際，也一定有人想各取所需，曲解或斷章取義他的意思。不過，敗選檢討近1個月，如果對這些問題視而不見，情況只會更糟，也只會更進一步傷害民進黨、傷害台南、傷害台灣。