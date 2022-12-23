行政院拍板，小三通將採分階段復航，但第一階段並不包括台商，引發外界非議，前總統馬英九今天出席核能學會論壇前受訪時表示，應該更乾脆一點，盡快全面復航，否則對於很多台胞、台商來講很不方便。
兩岸金廈小三通客運航線自2020年2月10日起，因新冠肺炎疫情停航，大陸委員會昨天在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，預計首波開放以金馬地區民眾優先，實施期間自明年1月7日至2月6日止。
行政院拍板，小三通將採分階段復航，但第一階段並不包括台商，引發外界非議，前總統馬英九今天出席核能學會論壇前受訪時表示，應該更乾脆一點，盡快全面復航，否則對於很多台胞、台商來講很不方便。
兩岸金廈小三通客運航線自2020年2月10日起，因新冠肺炎疫情停航，大陸委員會昨天在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，預計首波開放以金馬地區民眾優先，實施期間自明年1月7日至2月6日止。
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