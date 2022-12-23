特斯拉執行長馬斯克周四（22日）表示，他在未來兩年不會再出售該車廠股票。
馬斯克在Twitter Spaces的語音聊天室提到，他預料2023年經濟將陷入「嚴重衰退」，消費者需求將會下滑。
特斯拉周四交易時段重挫8.88％作收，但盤後價上揚2.87％至128.95美元。
馬斯克先前就作出不會再賣特斯拉股票的承諾，但隨後仍大批拋售。
在12月稍早，馬斯克揭露拋出36億美元股票，投資人頓時失去信心，該車廠股價跌至逾兩年低點。自去年底以來，這位億萬富豪售股規模將近400億美元。
特斯拉執行長馬斯克周四（22日）表示，他在未來兩年不會再出售該車廠股票。
馬斯克在Twitter Spaces的語音聊天室提到，他預料2023年經濟將陷入「嚴重衰退」，消費者需求將會下滑。
特斯拉周四交易時段重挫8.88％作收，但盤後價上揚2.87％至128.95美元。
馬斯克先前就作出不會再賣特斯拉股票的承諾，但隨後仍大批拋售。
在12月稍早，馬斯克揭露拋出36億美元股票，投資人頓時失去信心，該車廠股價跌至逾兩年低點。自去年底以來，這位億萬富豪售股規模將近400億美元。
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