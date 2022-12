不老男神費翔本月24日將過62歲生日,今(23日)凌晨他提前發照片,感謝眾人的祝福,可見他招牌落腮鬍不變,眉宇間更顯慈祥帥氣,撞臉美國隊長的蓄鬍造型,而紐約、上海到處跑的他,也分享生日願望,直言:「希望全世界2023年能徹底走出新冠的陰影」。

費翔1980年代在台灣出道走紅,1990年代轉往美國發展,加入百老匯的演出,2000年名主持人陶晶瑩上《超級星期天》尋找昔日偶像費翔,使他再度出現在台灣螢光幕,夾帶這股人氣,費翔受邀演出電視劇《白色巨塔》,2008年更為北京奧運發行主題曲,並演出電影《轉生術》、《畫皮2》。

費翔發文。(圖/翻攝自費翔微博)

眼見62歲將至,稍早費翔在微博發文:「62歲,感恩加倍…!!感謝大家的生日祝福… 我非常珍惜這份溫暖。紐約的整個感覺還是比較蕭條,沒有太多聖誕季節的氣氛…希望全世界2023年能徹底走出新冠的陰影。Wishing you a Merry Christmas and a much, MUCH better New Year…!」,而他IP地點透露目前在上海,照片中帥度依舊,更有粉絲誇他:「可是在我們心中你真的沒有這麼快62」、「紳士儒雅,狀態堪佳!」。

費翔早年跟葉蒨文傳過緋聞,但多年來似乎都沒有結婚生子的打算,過去他受訪表示不太相信婚姻制度,而他母親從不催婚,「我媽很開放很前衛,我到這個年齡這個份上,她老早就死心了」,他也強調就算一輩子沒結婚也沒有關係,「就算你最終單身一生也不代表你不快樂,也不代表你沒有愛過」。