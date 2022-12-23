近年我國發生多次跳電，甚至致使全台多次大停電，外界仍擔憂缺電，但又因迫在眉睫的2050淨零碳排使缺電危機更難解，中華核能學會今天召開會員大會及論壇，核能學會理事長、清華大學工科系特聘教授李敏指出，若要解決缺電危機、邁向碳中和之路，利用不排碳的核電小型模組反應器（SMR）將是解方。

李敏致詞時表示，俄烏戰爭導致能源短缺與價格危機，許多國家意識到天然氣的不可依櫃，紛紛轉向核能，今年7月歐盟更把核能列為綠色能源，歐盟議會及理事會近日也達成碳境稅協商識，外國產品出口到歐盟要購買憑證，這些新政都在為核能開路。

李敏說，SMR比傳統大型核電廠更安全，利用自然對流即可移除餘熱，避免電廠因喪失電力發生類似日本11福島核電廠的事故，且SMR可在工廠組裝、確保品質、降低核電廠施工的複雜度。

核二廠、核三廠恐陸續進入除役作業，邁入非核家園，李敏提及，全球目前有113座機組運轉超過40年，美國有5部機組拿到80年的使用執照，世界上有57機組興建中，核能業界正在進行SMR的研發，讓核能的復甦有更多的選擇。

李敏也說，在缺電與限電的陰影下，能源政策可能成為大選重要議題，核能將成為議題核心，呼籲政府尊重「以核養綠」公投的結果，修正非核的能源政策，推動核電廠延役與核四商轉，提供可調控、價格穩定的無碳電力，減少台灣工業產品的碳足跡。

核能專家趙嘉崇也以「全面透過核能」為題演講並指出，SMR的蛻變熱少，所需排熱機制要求變小，且內部體積小，容易設計出讓冷卻水自然循環的幾何分佈，SMR為難得的機會，不但可以解決缺電問題，更可以在核能發展上做跳躍式的邁進。