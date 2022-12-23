21日晚間47歲的萬姓男子載著43歲的周姓女子與40歲的潘姓男子違停在轉角處，遭到苓雅分局員警攔查，沒想到副駕的潘男一見員警走來便打開車門，丟下不明物體，發出清脆的玻璃碎裂聲，員警詢問時，潘男還辯稱「我丟飲料」但立刻就被員警識破是吸食器與白色粉末，東窗事發後3人還不停推託是對方的，在車內查獲的毒品也騙說是撿到的。經檢驗為二級毒品安非他命，3人依毒品危害防制條例送辦。

萬男載著周女與潘男停在路邊的轉角處，員警上前攔查時，副駕的潘男以迅雷不掩耳的速度開門丟出毒品與吸食器，再迅速把車門關上，員警聽見響亮的玻璃碎裂聲，立刻上前詢問潘男是不是丟吸管，潘男還耍賴說「哪裡有吸管？我只是喝飲料」，員警發現碎裂的玻璃物品為玻璃球以及白色粉末，要求潘男下車蹲好。

3人雖為好友，但患難果然能見誰才是真情，東窗事發後，潘男立刻說毒品是萬男的，萬男又說是後座周女的，3方互不相讓，急著將罪過推託到彼此身上，最後乾脆3人都不承認持有毒品，員警當場以毒品試劑檢驗白色粉末，呈現二級毒品安非他命陽性反應。

回到警局後，員警又在車內搜索到毒品吸食器3組、安非他命一小包，周女見先前的推託戰術無效，這次竟瞎掰毒品是撿到的，但卻又說不出撿到的時間和地點，立刻就露出馬腳。警方將潘男、萬男、周女等三人依毒品危害防制條例送辦。

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