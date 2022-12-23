臉書網友留言。（圖／截自臉書）

民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農拒絕與國民黨候選人王鴻薇辯論，他昨（22）日稱，「非常不信任王鴻薇能不噴口水、抹黑」，在她能夠改變、說服他會用更好且更有建設性的方式來選舉前，他不希望浪費大家時間。吳的說法掀起熱烈討論，大批網友對其態度相當不以為然，更有人直言「怕被電爆？」質疑他根本是不敢辯論。

面對王鴻薇數度下辯論戰帖，吳怡農昨日再被問起是否接戰帖，吳指出，辯論是針對實質的政見，有具體的主張、批評，從選舉到今天，他從王身上看到的就只有口水跟謾罵，相對於他提出具體的政見，「對方持續的口水，這樣子有什麼意義嗎，我只問大家這麼簡單的問題」。

至於什麼前提下願意辯論？吳怡農則反問記者，「你說什麼、你說什麼」，選擇避答。談到政見，吳認為，投入社區最落實的方式，也是落實全民國防最具體的方式，王鴻薇或許不重視這類的工作，但是他們非常重視，他相信在中山、松山區、在台北市各地的朋友，過去這3年都有看到他們。

吳怡農的回應讓大批網友非常不滿，紛紛湧入臉書相關新聞連結留言：「怕被電爆？」「不敢辯論怕被電爆」、「我行我素的思想，不適合當立委」、「原來某包的邏輯，辯論=謾罵？」「辯論怎會口水。政策說明有怎麼難嗎，還是在虎爛」、「一個沒有擔當的東西怎麼敢出來辯論，這種的也想要選立委」、「辯論是講政件的優劣，不是是漫罵，就這種搞不清楚狀況的X包！」