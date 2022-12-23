傳動系統元件大廠全球傳動憑藉來自大陸電池等新能源產業訂單增長，彌補自動化設備需求有下滑的部分，目前訂單能見度看到明年第一季，對第四季營運審慎樂觀。23日下午參加凱基證券主辦法說會，說明營運現況及明年展望。

全球傳動生產滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件，以及單軸機器人，近年大陸佔營收比重高達6～7成，前三季大陸營運多少受當地防疫清零政策影響，但受衝擊程度相對比同業輕微。前三季合併營收26.38億元，本期淨利2.6億元、EPS從去年同期2.05元增加至2.76元，創同期次高。

全球傳動指出，中共二十大會議落幕，未能列入大陸重點發展產業的企業，11月起資本支出逐漸恢復正常，對滾珠螺桿、線性滑軌等傳動系統元件需求有增加跡象。全球傳動預期11、12月，每月出貨回升至2.5億元以上，今年營收、獲利將優於去年，明年營收及獲利追求兩位數成長。

全球傳動11月合併營收2.69億元，年增8.3％，優於原本預期出貨2.5億元以上，前11月合併營收31.43億元，年增4.72％。

法人預估，全球傳動12月出貨如果超越2.75億元，今年營收勝過2018年34.18億元，締造史上新高。