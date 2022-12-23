南韓女星全多彬（音譯，전다빈）因參加實境綜藝《Dolsingles恢復單身的人們（돌싱글즈3）》而走入大眾視野，更與經紀公司簽下合約，準備進軍演藝圈。豈料，事業正值上升期的她，卻被爆出在21日於社群平台上曬出一張直接拍攝《阿凡達：水之道》電影院大螢幕畫面，引發網路輿論風波。事後她在社群平台上發文致歉，指出：「以為不會有問題。」

睽違13年終於登場的《阿凡達》續作《阿凡達：水之道》，日前在各國陸續登上大螢幕。豈料，即便此前已鄭重警告，各地的盜錄事件仍然層出不窮。近期因出演實境真人秀而走紅，即將加入演藝圈的韓國女星全多彬，竟直接將電影結尾畫面公開在IG貼文配圖中，頓時引發輿論譁然。網友紛紛怒批她此舉是「犯法」的作為。

綜合韓媒報導，從全多彬先前更新的貼文中，可見她寫下：「非常有趣，但我生病」等字句。並曬出去看電影的認證照片。豈料，一同發布的影片，內容是大螢幕上播放的電影畫面，恐有觸法之虞

據悉，韓國法律規定，相關的非法拍攝行為，可能被處1年以下有期徒刑或1000萬韓元以下的罰款。對此，全多彬也趕忙將該篇貼文刪除，並於限時動態中曬出長文致歉，表示：「拍攝時是在電影結束後，觀眾退場的情況下，感覺只是電影片尾的部分，應該不會什麼太大的問題。」不過她也意識到自己的錯誤，直言：「我從未有過想傷害相關的電影從業者的意圖，並對他們感到非常抱歉，會透過此次機會更加反省、改正自己的作為。」