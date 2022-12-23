世界上最偉大的愛莫過於母愛。一名媽媽在臉書分享，她的大女兒出櫃、小女兒出家，左鄰右舍也因此拒絕往來，認為「他們家很亂」，但她選擇接納女兒們的想法，反讓一場家庭風暴變成溫暖互相扶持的暖心故事，感動上千名網友。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她有4個孩子，2男2女，2個女兒曾經讓她很擔心。原PO透露，大女兒出櫃時，她就算心裡再震驚，但還是選擇給女兒一個擁抱，「她永遠是我的孩子，給她一巴掌，我就沒了這個孩子」，而如今大女兒和她老婆都住在家裡，讓她覺得像多了一個女兒。

而她的小女兒曾經出家6年，目前已還俗再家帶髮修行，「她出家的那年，真的讓我哭斷腸」，原PO因為擔心女兒們遭受異樣眼光，甚至一度陷入憂鬱。

原PO表示，有段時間，鄰居不會跟他們往來，因為認為他們家很亂，女兒向鄰居打招呼，也得不到回應。經過多年左右鄰居也都接納她們，他們家也不再受到排擠，讓她感慨「還好當初我選擇接納她們的選擇，要不然，她們現在還躲躲藏藏的過日子，孩子們，辛苦了！」。

貼文曝光後引發熱議。(翻攝臉書匿名2公社)

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛暖心留言「你是一個很棒又開明的媽媽，辛苦你了，也恭喜你的孩子遇到了這麼棒的你」、「妳好棒，不是每個媽媽都能這樣的」、「好洋蔥，媽媽辛苦了，要尊重孩子的選擇真的不容易」、「我大女兒也是同志，尊重孩子的性向更棒」、「這個媽媽在不平凡中顯得很偉大」。