12月對台股ETF來說是重要成分股換股月份，選股條件的不同顯示出的操作績效也不同，以身受台灣投資人存股需求的台股高股息ETF來說，今年新成立了四檔，股票代號分別是群益台灣精選高息(00919)、凱基優選高股息30(00915)、大華優利高填息30(00918)、永豐優息存股(00907)。以今天盤中價格來看，00919的股價表現最為強勁，站上16元。

今年00919同時也是38檔所有原型台股ETF中表現最佳，再以今年來績效來看，00919一樣也是唯一雙位數報酬11.33%好成績居冠。投信業者表示，市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭怕做選擇，不過投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。

財富管理業者表示，相對市場上的高股息ETF，00919已作改良在5月宣告股息後才去買、而且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路抱下去。整體而言，影響台股盤勢的主軸仍圍繞FED 貨幣政策動向，依據目前CPI年增率逐步往下，FED放緩升息機率增加，但台股仍處於反覆築底過程，目前台股估值仍低，適合進場撿便宜，加上台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，即使台股走勢震盪，但對存股族而言，反而是逢低分批布局的利多好時點。

群益投信表示，股票ETF是追蹤代表一籃子股票表現的指數績效。而股市是經濟的櫥窗，一個經濟體不會消失歸零，但個別公司可能會。ETF有幾個很好的機制。例如：分散以及汰弱換強。以台股而言，台股高息ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。不過一樣是台股高息ETF，但選股邏輯的不同也會讓成份股各有千秋，之後表現出來的績效與息收將更是有很大的差異。此外，今年以來台股連帶受到國際局勢拖累明顯回檔修正，值得慶幸的是，若從存股的角度來看，指數的跌勢卻也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股ETF成分股中，在不同挑選條件下，有時會有景氣循環股納入，有些是一般循環(例如:面板)，有的可能是長達數年的超級景氣循環股(例如:航運)，不過不易判斷；高股息ETF都有景氣循環股，因為大家都是用股息來選股（不論是用預估、歷史、現在來選），在景氣好時景氣循環股的股息配發較高，所以高股息ETF易選入；即使是用平均股利率來選股，也有景氣循環股，而且可能會在明後年忽然加入景氣循環股(因為平均股利的方法會選到過去的高息股)，如果是因股價下跌而成為高股息的景氣循環股，不僅股利率高，而且評價也便宜（例如:股價淨值比已處在1倍以下的低檔區），下跌風險已相對低，未來股價反彈機會高。