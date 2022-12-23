台灣疫情趨緩國門解封，但許多人對出國仍在觀望，國內諸多觀光景點趁這段出國觀望期搶先主打「偽出國旅遊」，其中被廣大網友推為全台「大船入港」必收景點的高雄「紅毛港文化園區」，地點落在高雄第二港口，可近距離欣賞國際船舶出入港口，夕陽西下結合大船入港，成台灣獨有、可感受國際型大港魅力的景點，而即將迎來的新春假期，園區超人氣旋轉餐廳也推出新春套餐，歡迎民眾前往賞美景吃美食。

高雄市文化局表示，歡迎民眾至紅毛港文化園區「偽出國」旅遊，可近距離觀賞大船入港，在交通方式上可選擇搭比飛機更稀有的豪華「文化遊艇」——棧貳庫至紅毛港文化園區來回航班，單程40分鐘，體驗與世界各地大型輪船擦肩而過！遊艇行進過程安穩舒適，獲搭過的民眾好評不斷。文化遊艇上更安排導覽解說，讓大人小孩沿途欣賞各式船舶，邊聽高雄港發展歷史，飽眼福也絕對飽耳福。想預先購票新春時段的民眾，因船班有限，記得持續鎖定文化遊艇官網開放預購時間。

搭乘「文化遊艇」——棧貳庫至紅毛港文化園區來回航班，可近距離欣賞大型輪船。(圖/高雄市政府文化局提供)

配合新春假期，園區內由紅毛港海鮮餐廳經營的高字塔旋轉餐廳創辦人洪美花表示，餐廳將於新春期間1/22~1/26(初一至初五)推出期間限定年菜套餐，精選包含清蒸鮮蝦、綜合生魚片、烏魚子等人氣海鮮，除餐點都是挑選最道地最新鮮外，餐廳最大亮點是可360度旋轉觀賞大船入港。尤其夕陽西下大海波光粼粼，船隻成一抹抹剪影，相信已成為每位饕客最陶醉的時刻，竭誠歡迎民眾新春假期間至紅毛港文化園區來場小旅行。

園區內超人氣高字塔旋轉餐廳，可360度旋轉觀賞大船入港，並將於新春期間1/22~1/26(初一至初五)推出期間限定年菜套餐。(圖/高雄市政府文化局提供)

「紅毛港文化園區」內規劃多處景點，包含最佳觀賞「大船入港」地點的觀海平台，平假日皆可見民眾高舉相機等待船入港。園區另更規劃可互動式室內展示館、戶外展示區等景點，並定時安排導覽員介紹步道下矗立的紅毛港舊構件及聚落建築，體驗在地居民的生活點滴，而園區內吸睛、往天空延伸的巨大白色天空步道，原作為台電公司的運煤輸送帶，現為園區制高點，可眺望被大港環繞的園區樣貌，感受大風吹拂的港區冬日風情。

紅毛港文化園區資訊請上臉書或官網查詢 文化遊艇資訊請上官網查詢。

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