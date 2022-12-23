準台北市長蔣萬安今(23)日公布就職前最後一波小內閣名單，原本懸缺的第二位副市長出爐，由立委林奕華出任，林奕華則表示，考量當前立院還有工作，將於2月再上任。對此，媒體人黃揚明直言，國民黨的人才缺到蔣萬安非得拉一個現任立委去做副市長，「國民黨的人才培育斷層，其實比世代交替不交替更嚴重」。
林奕華確定將轉任台北市副市長，引發外界關注。黃揚明今日在臉書指出，國民黨的人才缺到蔣萬安非得拉一個現任立委去做副市長，還為了避免再一場補選，要拖到剩餘任期不滿1年的2月1日上任，「這不是好現象」。黃揚明認為，國民黨的人才培育斷層，其實比世代交替不交替更嚴重。
林奕華今日表示，選舉期間她接下蔣萬安競選總幹事輔選任務，與蔣並肩作戰；但選後種種因素，讓她無法答應立刻接任副市長工作。林奕華表示，已徵得蔣同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。林奕華決定於2月就職，將讓剩餘任期不滿一年，所屬大安區立委將不用補選。
文章來源：黃揚明（剝雞）臉書
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