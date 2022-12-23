消息面：

1.中國社群平台微博流傳一份中國國家衛健委21日的會議紀要，內容顯示12月20日國內新增確診人數達到約3699.64萬人，單日新增感染率為2.62%。而12月1日至20日，中國累計確診人數達到2.48億人，累計感染率達到17.56%。而累計感染率超過5成的地方為首都北京與四川省。上述數據與中國官方數據相差甚遠，12月20日0時至24時全國新確診診數為3101例且無死亡案例。截至12月20日，中國在實行「新十條」防疫政府策後，只有北京公布7例染疫死亡病例。但根據BBC報導，近日中國的火葬場與殯儀館湧現大量人潮，業者表示每天要處理的火化件數是往年同期的數倍。

2.俄羅斯總統普丁周四在談及俄國入侵烏克蘭時，首度使用了「戰爭」一詞而非「特別軍事行動」。他表示：「俄羅斯希望盡快結束在烏克蘭的『戰爭』，最終這勢必需要透過外交途徑解決」。白宮發言人柯比（John Kirby）對此表示，普丁向來言行不一，完全沒有展現協商停戰的意願，而種種跡象顯示俄國仍想升級俄烏戰事。在此之前，烏克蘭總統澤倫斯基才剛前往美國拜會拜登總統，並在美國國會發表演說。美方也宣布將額外提供烏克蘭價值18.5億美元的軍援，其中將包含愛國者飛彈和高速反輻射飛彈。

3.美國參議院金融委員會要求通用、福特、特斯拉、豐田等8家主要汽車製造廠商提交數據，以了解中國零組件廠對其供應鏈的影響。該委員會主席Ron Wyden表示在信函中表示，委員員特別想了解涉及新疆人權的部分，一旦發現汽車製造商所進口的零組件與新疆侵犯人權的作為有關，將禁止這些車輛在美國銷售。

4.美國參院周四通過總規模達1.7兆美元的政府支出法案，眾院料將在23日接力表決，兩院都通過後將送交拜登總統簽署完成立法。

5.加密貨幣交易所FTX創辦人弗瑞德（Sam Bankman-Fried）從巴哈馬引渡返美受審，紐約聯邦法官周四裁定以2.5億美元天價交保候傳。

6.歐洲央行副總裁Luis de Guindos表示，對抗通膨是歐洲央行的首要之務，升息50個基點可能成為新常態，儘管分析指出歐洲經濟可能陷入衰退。歐洲央行在12月會議升息2碼，使指標存款利率升至2%，市場普遍預期該央行下次會議仍將再次升息50個基點。歐洲央行管理委員會委員、同時也是希臘央行總裁的Yannis Stournaras表示，歐央存款利率可能在明年3月升至3%水準。

7.美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率終值為3.2%，較前值2.9%上修，並優於經濟學家預估的成長2.9%。其中，個人消費和商業投資均獲得上修，顯示美國經濟仍然強韌。

8.美國勞工部公布，上周（截至12月17日止）初次請領失業給付人數周增2000人，為21.6萬人，但低於經濟學家預估的22.2萬人。上周初領失業金人數4周均值為22.175萬人，周減6250人。截至12月10日止當周持續請領失業金人數減少6000人，為167.2萬人，低於市場預期的167.5萬人。

9.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，衡量美國未來經濟活動的領先指標（LEI）11月下跌1%，連跌第9個月，且跌幅超出經濟學家預估的跌0.5%。

10.就業和經濟數據意外強勁，使聯準會將維持其激進升息立場不變的預測升高，周四美元走高。歐元尾盤跌0.15%，1.05905美元，盤中一度跌0.5%。

11.美國10年期指標公債殖利率一度跌5.6基點，最低觸及3.628%，但尾盤回穩。對利率走向較敏感的2年期債息急升6.3基點，報4.2778%。

12.美國最新公布的經濟數據意外強勁，帶動美元走高，周四紐約期金下跌1.65%，報每盎司1795.3美元，創下一周新低，盤中最低跌至1792.7美元。分析師表示，數據顯示美國就業市場和經濟仍然強韌，聯準會的鷹派決策官員可能力主在3月繼續升息，這將不利於金價表現。

13.市場擔心聯準會將持續大幅升息導致經濟衰退，以及中國在放寬防疫措施後疫情急飆，不利原油需求前景，周四原油價格結束連漲3天的升勢，紐約期油跌80美分或1.02%，收在每桶77.49美元，布蘭特期油跌1.48%，收在每桶80.98美元。