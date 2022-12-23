金融股本周2件大事，首先，富邦金(2881)宣布將自明 (2023) 年起資產重分類，以9月底會計師核閱數擬制推算，重分類後對淨值影響數約新台幣819億元。其次，金管會正式核准星展銀行（台灣）受讓花旗在台消費金融業務，預計在2023年8月完成整併。該2項事件，為金融股帶來正面影響。今早金融股表現，以富邦金及國泰金領漲，該2大金控為壽險概念金控，同時也是國內消金業務的前段績優生。

富邦人壽資產重分類，淨值可提升約819億元（加計韓國子公司是829億元），淨值比達到6.56%，成為第9家資產重分類壽險。專家分析，壽險業因海外投資有七成以上是債券，收債息為主，但受聯準會急遽升息影響，債市大跌，依國計會計準則需依「公允價值」（相當於市價）計算潛在損失並衝擊淨值，導致不少公司淨值大減，部份已幾近跌破金管會監理門檻淨值比3%的紅線，因此特允以放寬可跟會計師協議後，變更經營模式，將資產改列長期持有不易處分部位以挽救淨值。資產重分類後，雖然淨值大幅增加，但金管會規定只能列入特別公積，不能納入拿來配發現金股利。今年，台灣已有9家壽險公司進行資產重分類，分別是南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、保誠人壽、中國人壽、三商美邦、第一金人壽及最新一家富邦人壽。

而在消金市場方面，金管會核准星展銀行（台灣）受讓花旗在台消費金融業務。兩強聯手對國內金融市場的消金業務排名會有一定的影響，目前台灣的金控公司消金業務最強的前段班績優生包括:中信金(2891)、國泰金(2882)、富邦金(2881)、台新金(2887)和玉山金(2884)等。