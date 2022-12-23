澎湃新聞23日報導，大陸國家衛健委網站20日發布《答覆函》公布答覆大陸全國政協委員所提《關於盡快出台標準進一步規範代餐食品市場發展的提案》的具體內容指出，各方對代餐食品的準確定義、使用範圍、目標人群等尚存在不同認識，將結合市場監管和行業發展需求，充分論證制定相關標準的科學性和必要性，保障與現有特殊醫學用途配方食品、運動營養食品等食品安全國家標準協調一致。

《答覆函》稱，「關於盡快出台強制性代餐食品標準」的建議，《食品安全國家標準運動營養食品通則》（GB24154—2015）及第1號修改單規定了控制能量類、補充蛋白質類等滿足不同需求產品中特徵營養素、必須添加成分和建議添加成分，以及營養成分的種類和每日使用量等的技術指標要求。《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》（GB2760—2014）《食品安全國家標準食品營養強化劑使用標準》（GB14880—2012）規定食品添加劑和食品營養強化劑的使用原則、允許使用的品種、使用範圍及最大使用量等。《食品安全國家標準預包裝特殊膳食用食品標籤》（GB13432—2013）《食品安全國家標準預包裝食品營養標籤通則》（GB28050—2011）規定了預包裝特殊膳食用食品和預包裝食品標籤中能量、蛋白質、碳水化合物、脂肪含量值等強制標示內容，其他營養成分等可選擇標示內容以及標註要求。企業可按照上述標準要求和新食品原料等規定研發生產相關產品。

大陸衛健委表示，目前，有關各方對代餐食品的準確定義、使用範圍、目標人群等尚存在不同認識，已組織開展相關調研，蒐集產品生產、人群消費等數據，將結合市場監管和行業發展需求，充分論證制定相關標準的科學性和必要性，保障與現有特殊醫學用途配方食品、運動營養食品等食品安全國家標準協調一致。同時，組織研究制訂《控制體重用代餐食品指南》，擬提出核心營養素、必須成分、可選擇性成分等的含量要求和標示要求，規範指導行業生產。

下一步，衛健委在《答復函》中指出，一是將積極會同市場監管總局等有關部門，充分考慮不同人群營養健康現狀及需求，結合市場和生產實際情況，科學研判代餐食品相關標準制定工作。

二是加快組織修訂《食品安全國家標準預包裝食品營養標籤通則》，新增「糖」和「飽和脂肪」的強制性標示，增加份量參考值推薦。以標準為抓手，引導企業生產營養健康食品，規範標注食品營養資訊和特性，提高消費者營養健康意識。

三是根據最新中國居民營養與健康狀況監測結果，綜合考慮中國居民的膳食營養素參考攝入量（DRIs），科學推進營養素參考值修訂工作，為制定營養改善相關政策和措施提供理論依據。

四是推動營養健康科普宣教常態化，以大眾喜聞樂見的形式因地制宜開展營養和膳食指導，加強營養標籤標準宣貫，引導健康消費，切實提升人民營養健康水準。