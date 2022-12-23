民眾普遍都有開完刀後人體會較虛弱的想法，會想辦法幫自己或家人進補，但醫師表示，動手術後不要過度的補充不必要的食物，否則可能導致病情惡化，曾有一名肝膿瘍的男性患者手術治療後回家，出院兩天又立刻回診，原因是膿液每天狂流，原來是因為家人燉煮太多補品給他吃，反而讓他補過頭，引起發炎反應，導致傷口化膿。

外科醫師陳榮堅在其臉書專頁上表示，很多民眾覺得只要開刀，就算是再小的傷口，都會元氣大傷，但其實醫師最怕的就是，病人開完刀後補過頭，會容易有出血的問題。

他舉例，一名60歲的男性是肝膿瘍患者，他以微創手術將患者的膿瘍引流、清創完，就讓患者回家，未料患者出院兩天後就回診，原因是患者回家後每天都流出2、300cc的膿液。

陳榮堅細問才知道，患者出院後，家人覺得微創傷口雖然小，但畢竟是動過手術，身體必定很虛弱，就幫他進補，一會兒燉人蔘雞，一會兒幫煮各種中藥給他喝，結果補過頭後，引起發炎反應，導致傷口開始化膿，抽血檢查發現白血球指數很高，只好再收他住院，打一周的抗生素，治癒後才讓他出院。

他因此提醒，民眾動手術後不要過度的補充不必要，或者食用來路不明的東西，不然有時候可能會導致病情惡化，反而自找麻煩。