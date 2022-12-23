冠狀動脈塗藥支架放前後對照圖。（高雄市立聯合醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

隨著氣溫不斷下降，疑似因為低溫造成死亡的案例也逐漸上升，高雄市立聯合醫院提醒，若出現胸口悶、痛、呼吸喘，甚至是盜汗或昏眩等症狀，得立即就醫。聯合醫院指出，近日有一位63歲大學教授因胸口至脖子出現悶痛就醫，經心電圖檢查為急性心肌梗塞，且情況為最嚴重的第四級，經手術後目前狀況已穩定，準備出院。

63歲的大學教授近日因低溫關係，出現胸口悶痛症狀，而症狀已擴散到脖子及下巴，教授原以為只是輕微的受寒感冒，不願意就醫治療，直到狀況愈來愈嚴重，才願意前往聯合醫院急診；經電腦斷層檢查，發現教授為急性心肌梗塞，且心跳每分鐘只有40下，血壓只有80毫米汞柱，合併有心律不整和心因性休克，在急性心肌梗塞分級中屬於最嚴重的第四級，死亡率極高。

心臟團隊隨即啟動緊急心導管手術，並放置金屬塗藥支架，將阻塞的右冠狀動脈打通，在經過加護病房住院調養後，目前情況穩定準備要出院了。

醫師戴大信強調，心肌梗塞極度危險，回想整個過程，病患要是再晚一點到急診就醫，後果可能危及生命。

戴大信說明，天氣寒冷時，人體新陳代謝與血液循環較慢，天冷加速血管收縮、增加心臟負荷，一旦血管內急性血栓產生，就容易發生心血管疾病，加上飲食三高，血中低密度膽固醇長期過高時，更會加速動脈硬化，使血管狹窄並失去彈性；除了血壓增加外，也會使血管產生血脂肪沉積產生血管斑塊，容易造成血管硬化阻塞嚴重。

因此戴大信提醒，若家中有人出現胸悶、痛、喘、盜汗等疑似心臟病症狀，得盡速就醫，有心血管疾病患者也要定期做血壓的量測，並遵守醫師指示服用藥物。