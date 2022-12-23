愛之深、責之切！大陸一位小學生作文《我恨媽媽》在網上引起討論，不少人看到標題擔憂會不會是家長給孩子太大的壓力，讀到最後卻看到驚天反轉，讓老師看完會心一笑，留下優等的好成績，不少網友看完也笑歪說，媽媽應該哭笑不得。

搜狐號《懷瑤教育》近日分享一篇小學生的作文，該文的標題為《我恨媽媽》，內容第一段就點出對媽媽愛恨交織的複雜情緒「說起我的媽媽，我對她的感情很複雜，敬佩、愛、恨，但有一點我可以肯定，她是愛我的。」

第二段的部分則是進一步描述了媽媽的所作所為，內文指出「我的媽媽是一個很兇的女人，一不小心我就會挨揍，打在我身上，真疼呀！打我的那一刻，我特別恨她，感覺全世界都拋棄我了。」看到這邊不少網友十分揪心。

怎料，第三段卻出現了巨大的轉折，只見孩子提到「後來想想還是算了，畢竟在這個家，我是唯一跟她有血緣關係的人，如果我不對她好，她就太可憐了，所以我就原諒她啦！」讓老師看了忍不住笑出聲。

最後孩子則寫道「最近照鏡子發現屁股更肥了，也許挨揍還有增肥的作用，因此他很高興，畢竟他可不希望被別人說，瘦的跟猴子一樣，所以這一點還是要誇一下我媽媽。」充滿起承轉合的一篇作文，讓老師畫了不少佳句，也留下評語說「哈哈！真的是驚天反轉，你口中的『恨』也是愛。」

貼文引起網友討論，「媽媽看到應該會中風」、「媽媽真的哭笑不得」、「這也太好笑了，這個學生是人才」、「孩子從小就很暖」。