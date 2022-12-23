澎湖縣惠民啟智中心與慢飛天使協會的孩童，一早就穿著耶誕裝到澎湖縣政府報佳音，賴峰偉也戴上聖誕老公公的帽子，親自出面接待這些天使。（張茂雄攝）

澎湖縣惠民啟智中心與慢飛天使協會的孩童，23日一早就穿著耶誕裝到澎湖縣政府報佳音，選後鮮少出席公開活動的賴峰偉戴上聖誕老公公的帽子，親自出面接待這些天使，並且每人贈送一件小禮物，賴峰偉感性的跟大家告別，他說過2天就要離開縣長的崗位了，天下沒有不散的筵席，希望澎湖能越來越好。

這群可愛的慢飛天使一早9時左右，到澎湖縣政府廣場快閃報佳音，賴峰偉縣長特地下樓親自接待他們，慢飛天使們一起為縣府人員報佳音、歡唱聖誕歌曲，賴峰偉則拿起麥克風，親切恭祝大家聖誕佳節愉快，天使們還喊出「縣長!加油!」，場面相當感人。

惠民啟智中心則送給賴峰偉一張卡片，寫上「親愛的縣長您好！謝謝您對中心的愛與協助，讓我們更有能量向前邁進，因著您的愛，讓中心能持續秉持福音的精神，落實深耕菊島的精神，提供多元適性與創新服務」。

賴峰偉表示，天下沒有不散的筵席，他將在1月11日搭機到美國探親，4月初回來台灣，他非常愛澎湖，也珍惜這4年來第三任的縣長職涯，在這位子上再一次幫助澎湖向上提升，雖然沒能順利連任，但相信未來澎湖有需要的時候，他不管人在哪裡，都會回到故鄉貢獻綿薄之力。