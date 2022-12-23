友達(2409)、工業技術研究院與船舶中心三方合作，於高雄亞灣智慧渡輪率先導入最新Micro LED透明顯示器，虛實整合「AI跨屏導覽系統」打造智慧窗屏，除支援景點導覽，亦應用多項先進人工智慧技術，如跨屏定位、地景辨識、人臉朝向辨識及AIS資訊融合等互動科技，讓前瞻顯示技術落地亞灣。

高雄亞灣緊鄰國際港口，並擁有特色的城市地標與人文風情等觀光熱點，渡輪不僅是當地居民往返交通工具，也是遊客重要的觀光體驗。為使渡輪鏈結周邊商圈資訊，友達率先導入透明Micro LED顯示器，並結合工研院虛實整合能力，將船窗換成透明顯示屏，透過整合景物的GPS座標定位，與乘客的視線追蹤，即時在智慧窗提供正確的導覽資訊，進而了解當地名勝景點與在地美食，也可將海景風光盡收眼底，並在吸收海洋生物知識的同時，喚醒大眾友善環境、發揮寓教於樂精神，將交通渡輪原有的運輸功能，升級為海洋智慧觀光教育的載具。

友達總經理暨營運長柯富仁表示，數位經濟時代來臨，顯示器產品唯有跨域、跨業整合，才能不斷創新體驗。友達積極結合AIoT拓展多元場域應用，建構產業生態圈。今年於高雄亞灣成立「AUO解決方案研發中心」，並以擴大產業鏈夥伴延伸場域經濟合作模式，將AI智慧窗屏導覽系統成功落地高雄亞灣智慧渡輪。

友達透明Micro LED顯示器因具有自由無縫拼接、無限延伸等特性，可依場域應用調整，此次在亞灣智慧渡輪分別採用35吋及23吋兩種尺寸的智慧窗屏，大尺寸Micro LED透明顯示器，因其面積大而享有高採光、可視性佳，可提供乘客良好的搭乘體驗並飽覽景點風光；小尺寸則提供不同類型資訊，亦展現Micro LED具備可客製、適應多元型態顯示應用優勢。