智慧型手機需求雜音越來越大，根據韓媒TheElec報導，韓國大廠三星下修中階智慧手機Galaxy A23 5G今年出貨量目標，降幅多達70%，出貨目標從原本1260萬支降至400萬支以下。據悉三星此款機型的某項功能導致手機操作出現嚴重問題，三星則在調查期間告知新合作夥伴舜宇光學，雖然手機問題並不是該廠造成，但發現問題時應該更早做出反應。

三星今年稍早設定Galaxy A23 4G和5G出貨目標分別為1710萬支以及1260萬支，原預計總出貨量將達到3000萬支，相當於三星年度總出貨量的10%左右。

報導指出，三星此款機型的某項功能導致手機操作出現嚴重問題，三星與不同的合作夥伴溝通，針對此問題進行長達1個月的調查，以找出問題所在，雖然問題已解決，但該公司計劃減少生產Galaxy A23 5G，目標是在2023年出貨約500萬支。

據了解，三星開發Galaxy A23 5G時更換首選合作夥伴，舜宇光學是5000萬畫素廣角主鏡頭的開發商，該鏡頭配有OIS防手震功能。消息人士指出，Galaxy A23 5G面臨的問題不是舜宇光學的錯，其他未指明的問題才是原因所在，三星則在調查期間告知舜宇光學，該廠商發現問題時應該更早做出反應。

韓媒《BusinessKorea》先前報導，三星因4奈米晶片良率低落，導致處理器（AP）Exynos研發受阻，據悉三星有意將其轉而運用在車用電子與可穿戴裝置領域。報導稱三星即將上市的S23旗艦機，將不會搭載Exynos系列行動處理器，預計改採高通Snapdragon 8 Gen 2處理器。